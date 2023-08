Arrinta Xabsiga Dhexe ee Xamar iyo falcelinta Gudoomiyaha Golaha Shacabka

Xubno ka socday Guddiyada Xuquuqul Insaanka, Garsoorka & Caddaaladda iyo Guddiga Arrimaha Bulshada ee Golaha Shacabka oo kormeer wadajir ah ku tegay xabsigaasi ayaa warbixin ay ka soo diyaariyeen ku sheegay in Xabsiga Dhexe ee Xamar ay ku xiran yihiin tiro ka badan maxaabiistii loogu talagalay in lagu xiro, isla-markaana ay jiraan maxaabiis si caddalad darro ah ugu xiran xabsiga.

Xildhibaan Xaawo Sokor Cali, Gudoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka Haweenka & Arrimaha Bani’aadanimada ee Golaha Shacabka ayaa sheegtay in dayac badan ay ku soo arkayn xabsiga, ayna tahay in goluhu uu si dhab ah u eego.