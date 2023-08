Ciidamada oo ku sii siqaya Cowsweyne iyo Wabxo

Ciidamada ayaa la sheegaya inay miinooyin badan ka saareen waddada Galcad iyo Cowsweyne, miinooyin kale oo laga baqdin qabo in ay ku aasan yihiin waddada xiriirisa Galcad iyo Galhareeri ayaa dib-u-dhac ku keeni karta, xilliga la filayo in ciidamadu qabtaan Cowsweyne iyo Galhareeri.

Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyadaasi ay difaac weyn ku leeyihiin Cowsweyne, oo qorshahoodu uu yahay in ay ka difaacaan Galhareeri iyo Ceelbuur.