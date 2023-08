Ciidamadii lagu weeraray Cowsweyne oo weerar ku ah deegaanka Bargaan

Wararka ayaa intaasi ku daraya in gulufka lagu xoreynayo Galhareeri uu xigi doono midka ay tahay in ciidamadu kula wareegaan deegaanka Jacar, oo dhanka galbeed kaga toosan Magaalada Ceelbuur.

Wararka ayaa sheegaya in Taliska Ciidanka Xoogga Dalka uu hadda ciidamo fara-badan u diray deegaanka Cowsweyne, qorshahooduna uu yahay in ay qabtaan deegaanka Bargaan, oo Shabaabku ka difaacayaan Degmada Galhareeri. Ciidamada waxaa la sheegaya in ay ku dhow yihiin deegaankaasi Cowsweyne, si ay uga daba taggaan ciidanka sahanka ah ee ku baxay Bargaan.

Dadku waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ay gacan weyn ka gaysteen in Shabaabka dib looga saaro deegaankaasi, ayna muddo baacsanayeen firxadkoodii.

Hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamadu ay difaacdeen gacan ku haynta deegaankaasi, inkastoo ay qireen in Shabaabku ay dhowr saacadood ka dhex dagaalamayeen deegaankaasi.