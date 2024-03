Dabley weerartay Hotel SYL ee Magaalada Muqdisho

Ciidamada ayaa la sheegaya in ay ku guuleystaan in ay hotelkaasi ka soo daadgureeyaan qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa, xilligii uu weerarku dhacayay.

Goobjoogeyaal ayaa sheegay in gaari ku rarnaa walxaha qarxa lagu dhuftay bannaanka hore ee hotelka, ka hor inta aysan gudaha u gelin kooxihii hubeysnaa, kuwaa oo haatan la soo sheegayo in toogasho ay ka wadaan hotelkaasi.