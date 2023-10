Gargaar bani’aadantinimo oo markii labaad la gaarsiiyay Gaza

Hay’adda Bisha Cas ee Falastiiniyiinta ayaa Axaddii sheegtay in isbitaalada Gaza ay qarka u saaran yihiin in ay u xirmaan shidaal la’aan, iyadoo isbitaalada qaar sida Isbitaalka Al-Qudus uu adeeggii uu bixinayay u istaagay korontada go’an iyo shidaal la’aan soo food-saartay.

You may also like