Hoggaamiyaha Iran oo beeniyay eedeynta uga timid Israel

“Taageereyaasha Maamulka Israel iyo qaar ka mid ah dadka ku jira nidaamkaasi ayaa hadalo been abuur ah shaacinayay maalmihii la soo dhaafay, welina way sii wadaan, iyagoo leh Iran ayaa ka dambeysa weerarkan. Dabcan way ku khaldan yihiin, annagu se waan difaacaynaa Falastiin, waana difaacaynaa halganka.” Ayuu yiri Hoggaamiyaha ugu sarreya Iran.

