Hoggaamiyeyaasha Militariga ee Burkina Faso, Niger iyo Mali oo sheegay inay ka baxayaan ECOWAS

Dowladda Mali ayaa dalkeeda ka ceyrisay Ciidamadii Faransiiska ee joogay, tallaabada xigtay ee ay qaadday ayaa noqotay in Ciidamada Qaramada Midoobey ay ku amarto in sidoo kale ay dalka isaga baxaan.

Dalalkan ayaa ururka ku dhalleeceeyay in uu ku guuldareystay in uu taageero dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo dadaalada ay wax uga qabanayaan amni darrada.