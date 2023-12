Islamic Jihaad oo soo bandhigtay laba nin oo ka mid ah la haysteyaasha Israeliyiinta

Madaxa Siyaasadda ee Xamaas, Ismail Haniyeh ayaa lagu wadaa in maanta uu u safro dalka Masar, iyadoo la rajeynayo in la gaaro heshiis xabad joojin iyo maxaabiis is weydaarsi ah.

Yair Mozes ayaa sheegay inuu rajeynayo in dhawaan ay dhinacyadu gaaraan heshiis maxaabiis is dhaafsi ah, si aabihii isagoo badqaba uu dib ugu soo laabto hoygiisa.