Israel oo shacabka Falastiiniyiinta ku amartay inay banneeyaan bariga Rafah (Ifafaalaha duulaanka Rafah)

Afhayeenka ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay in ay taggaan deegaanka Al-Mawasi, oo ku yaala xeebta koonfureed ee Marinka Gaza, halkaas oo uu ku sheegay aag nabdoon.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in dadka rayidka ah looga baahan yahay in ay ka guuraan halkaasi, ka hor weerarka dhinaca dhulka ah ee la filayo inay ku qaadaan deegaanka ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah.