Israel oo sheegtay in askartii ugu badneyd looga dilay goob qura

Warka ayaa lagu sheegay in 9 ka mid ah askarta lagu dilay dagaal faraha looga gubtay oo ka dhacay bartamaha deegaanka Shejaiya. Warka ayaana lagu sheegay in tani ay tahay dhimashadii ugu badneyd ee ay mar qura la kulmaan ciidamadooda, muddada ay ka dagaalamayaan labada daamood ee Gaza.

You may also like