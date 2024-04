Kulankii Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed oo natiijo la’aan ku soo dhammaaday

“Dood dheer ka dib, xal waan ka gaari weynay dhammaan qodobadii aan ka doodnay. Waxaan rumeysanahay mabda’a ah in khilaafka siyaasadda lagu xaliyo wada hadal iyo is qancin, marxaladda adag ee uu maanta dalku maraayana ay tahay lagama maarmaan ilaalinta midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.

You may also like