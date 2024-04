La hayste Netanyahu ka codsaday in hoygiisa lagu soo celiyo oo meydkiisa la helay

Israel ayaa mar sii horreysay sheegtay in ugu yaraan 35 la hayste ay ku dhinteen Gaza, iyada oo Xamaas ku eedeysay in ay ka masuul yihiin dilka dadkaasi.

Elad Katsir oo ahaa 47 jir beeraley ah ayaa farriintiisii muuqaalka ahayd Netanyahu uga codsaday in la sameeyo wareeg cusub oo maxaabiis is dhaafsi ah, si uu dib mar kale ula midoobo qoyskiisa.

Taliska ayaa Sabtidii xalay sheegay in Ciidanka Kumaandooska ay meydka Elad Katzir ka heleen deegaanka Khan Yunis ee koonfurta Marinka Gaza, waana saddex bilood uun ka dib, markii ninkaasi laga soo duubay muuqaal uu ku codsanayay in Tel Aviv ay ka shaqeyso, sidii uu xorriyaddiisa dib ugu heli lahaa.