Lamaane hore oo meydadkooda laga helay Muqdisho iyo baaritaan socda

Illaa iyo hadda ma cadda in dadkaasi la dilay iyo in kale, balse waxaa jira su’aalo ku gadaaman qaabka ay u dhinteen, oo hay’adaha ammaankana ay tahay inay ka jawaabaan.

Wiil la dhashay marxuumka ayaa Dowladda Federaalka ugu baaqay in walaalkii uu caddaalad helo, haddii baarista lagu ogaado in walaalkii la dilay.

Qoysaska labada marxuum ayaa siyaabooyin kala duwan u sheegay in raq iyo ruuxba ay ugu dambeysay Khamiistii, tan iyo xilligaana ay raadinayeen, isla-markaana ay markii dambe maqleen in meydadkooda laga helay gaari Bullet-proof ah.