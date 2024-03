Macluumaad la xiriira: Kulanka Xildhibaanada ku ansixinayaan wax ka bedelka dastuurka

Xildhibaanada Labada Aqal ayaa 24-kii bishii January ansixiyay habraaca wax ka bedelka ee Dastuurka, taas oo dhabaha u xaartay in Guddiga Madaxabannaan ee Dib-u-eegista & Hirgelinta Dastuurka iyo Guddiga Dib-u-eegista & La socodka Hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka Federaalka ay wax ka bedel ku sameeyaan cutubyo loo arkayay in ay yihiin kuwo xasaasi ah.

Muddo xileedka Dowladda Federaalka oo afar sano ahayd ayaa laga dhigay shan sano, taasi macnaheedu ma ahan in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xafiiska joogi doono shan sano, balse uu dhameysan doono oo keliya afartii sano ee la doortay, is bedelkana ay la kowsan doonto dowladda xigta, taas oo xil haynteedu noqon doonto shan sano.

Waxyaabaha wax ka bedelka lagu sameeyay waxaa ka mid ah soo jeedintii Golaha Madasha Wadatashiga Qaran, oo 27-kii bishii May ee sanadkii 2023 ku baaqay in dalka uu yeesho Madaxweyne iyo Madaxweyne Kuxigeen, si meesha looga saaro jegada Raysal Wasaaraha, balse dareen iyo walaac xoog leh oo arrintaasi laga muujiyay ayaa keentay in booskii Raysal Wasaaraha uu sii jiro.