Madaxweynaha oo ka hadlay xiriirka Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada

Waxaan si gaar ah hoosta uga xariiqayaa in Dowladda Federaalku dadaal fara-badan ku bixisay hagaajinta xiriirka wada shaqeyn ee kala dhaxeeya dhammaan Dowlad Goboleedyada, si gaar ahna Dowladda Puntland si uu noqdo xiriir sharci ah oo ku saleysan danta dadka iyo dalka, welina waxaa ka go’an Dowladda Federaalku in ay sii waddo dadaal kasta oo ay ku hagaajineyso xiriirka Dowladda Puntaland, si dadka Soomaaliyeed u hantaan d0wlad Soomaaliyeed oo xaqiijin karta himilooyinkooda dowladnimo.

