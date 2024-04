Madaxweynaha Turkiga oo maanta ku wajahan dalka Ciraaq

Recep Tayyip Erdogan, Madaxweynaha Turkiga ayaa dhawaan fallaagada PKK ku eedeeyay in muddo tobanaan sano ah ay dadka Turkiga ku dhibaateynayaan koonfur bari dalkaasi, isagoona wacad ku maray in ay xididada u siibi doonaan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga, Hakan Fidan ayaa sheegay in la dhameystiray shaqada horudhaca ah ee lagu saxiixayo in ka badan 20 heshiis.