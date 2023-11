Madaxweyne Abbas “Waxaan diyaar u nahay inaan la wareegno Marinka Gaza”

Isku daygii ugu dambeeyay ee la doonayay in lagu xaqiijiyo laba dowladood oo Israel iyo Falastiiniyiinta ay leeyihiin ayaa dhicisoobay sanadkii 2014, inkastoo ay jiraan dalal ku baaqaya in dib loogu soo laabto geeddi-socodka nabadda.

Madaxweynaha Falastiiniyiinta, Mahmoud Abbas ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu la wareego masuuliyadda Marinka Gaza ee dagaaladu ay ka socdaan.