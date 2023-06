Madaxweyne Xasan Sheekh oo saxiixay magacaabista Taliska cusub ee Ciidanka Xoogga Dalka

“Madaxweynaha ayaa xusay in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, shacab iyo ciidanba ay maanta hortaallo masuuliyad adag oo ku saabsan xoreynta dalka, isagoo bogaadiyay sida naf-hurnimada leh ee Ciidamada Qalabka Sida iyo shacabka Soomaaliyeedba ay uga go’an tahay in dalka laga sifeeyo argagixisada Al Shabaab.” Ayaa lagu yiri war caawa ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha.

You may also like