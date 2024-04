Mareykanka oo ay khasab ku noqotay in ciidamadiisa uu kala baxo dalka Niger

Taliska Militariga Niger oo sii wada cadaadiska ay Mareykanka ku saarayaan in ciidamadiisa uu kala baxo dalkaasi ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay soo afjareen heshiiskii militari ee Mareykanka uu kula jiray Niger, ka dib afgembigii bishii July ee sanadkii hore ay xilka kaga tuureen Madaxweyne Mohamed Bazoum.

