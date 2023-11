Mareykanka oo Israel ku cadaadinaya in la kordhiyo muddada xabad joojinta

Dowladda Qatar ayaa sheegtay in dhinacyadu ay ku heshiiyeen in laba maalmood lagu kordhiyo xabad joojintii Gaza.

John Kirby ayaa sheegay in shuruudo lagu xiro gargaarka la gaynayo Gaza, sida Israel ay dalbaneyso uu yahay feker mudan, balse Madaxweyne Joe Biden uu aaminsan yahay in qaabkiisa uu shaqeynayo.

Afhayeenka ayaa Warbaahinta u sheegay in Mareykanka uu rajeynayo in muwaadiniinta Mareykanka ee lagu haysto Gaza ay ka mid noqdaan 20-ka la haysteyaasha ee soo socda ee la filayo in la sii daayo.

Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Mareykanka, John Kirby ayaa sheegay in kordhinta xabad joojinta ay abuureyso fursad ah in muddo dheer uu heshiisku sii shaqeeyo.