Mareykanka oo u hanjabay Israel iyo is bedel degdeg ah oo ay sameynayso

Biden ayaa garowsaday in Israel in la colaadiyo mooyee aanay dabacsanaan waxba ku lahayn, waana sababta uu cadaadiskii ugu weynaa u saaray maamulkaasi ay majaraha u hayaan madaxdii ugu xagjirsaneyd ee hoggaamisa Israel.

John Kirby ayaa soo dhaweeyay is bedelkan ay sameynayso Israel, si looga jawaabo walaaca calaamiga ah ee laga qabo in macluul ay ka dilaacdo Marinka Gaza.

Xafiiska Raysal Wasaare Netanyahu ayaa sheegay in ay ogolaan doonaan in gargaarka dheeraadka ah ee ka imaanaya Jordan uu Gaza ka soo galo Isgoyska Kerem Shalom.

Israel ayaa waxay xaqiijisay in ay fureyso albaabka Erez ee waqooyiga Gaza iyo Dekedda Ashdod, si uu uga gudbo gargaarka la doonayo in la gaarsiiyo dadka reer Gaza, waana markii ugu horreysay oo ay fureyso albaabka Erez, tan iyo markii uu dagaalku bilowday, lix bilood ka hor.

Aqalka Cad ayaa sheegay in Madaxweynuhu uu Netanyahu u sheegay in sii socoshada taageerada Washington ee Tel Aviv ay ku xiran tahay si degdeg ah oo wax looga qabto xaaladda bani’aadantinimo ee Gaza, ilaalinta dadka rayidka ah oo shaqaalaha gargaarka ay ku jiraan iyo inay Xamaas la gaaraan heshiis xabad joojin degdeg ah, si maxaabiis is dhaafsi loo sameeyo, lix bilood ka dibna colaadda loo soo afjaro.

Mareykanka ayaa ugu hanjabay Israel in ay ka bixi doonaan garabkooda, haddii aanay si degdeg ah waxba uga qaban masiibada bani’aadantinimo ee ka dhalatay weerarada ay ka wadaan Marinka Gaza, waana Mareykanka oo doonaya in ay iska dhaqaan fadeexadda ka qabsatay taageeradooda indho la’aanta ah ee Israel iyo sida ay Israel ugu xadgubeyso shuruucda caalamiga ah.