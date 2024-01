Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga oo soo saartay amaro ka dhan ah Israel (SAWIRRO)

Maxkamaddu ayaan ka hadlin eedeynta ugu weyn ee Koonfur Afrika ee ku saabsan in Israel ay xasuuq ka gaysaneyso Gaza, balse waxay sheegtay in baaritaanka ay weli ku guda jirto.

Go’aanka horudhaca ah ee maxkamadda ayaa lagu sheegay in Koonfur Afrika ay xaq u leedahay in ay Israel kula xisaabtanto ku guuldareysiga inay u hoggaansanaato axdiga mamnuucaya xasuuqa, si waafaqsan axdiga Geneva.

Gudoomiyaha Maxkamadda ICJ, haweeneyda lagu magacaabo Joan Donoghue oo akhrisay go’aanka ayaa tiri “Israel waa in ay ka fogaato fal kasta oo ka dhan ah heshiiska xasuuqa, sidoo kalena waa inay xaqiijiso in ciidamadeeda aysan wax xasuuq ah ka gaysan Gaza.”