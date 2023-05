MW Xasan Sheekh oo qaabilay wafdiga ka yimid Gobolka Sool (SAWIRRO)

“Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa adkeeyay baaqii dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada ku dagaalamay magaalada, kaas oo salku ku hayay in xal aan xabad ahayn lagu wajaho xaaaladda, Dowladda Federaalka Soomaaliyana ay ka go’an tahay in ay doorkeeda nabadeynta iyo fududeynta wada xaajoodka ay qaadato, si loo joojiyo dhiigga qulqulaya.” Ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Somalia.

You may also like