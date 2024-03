Netanyahu oo carro kala dul dhacay Mareykanka

Qaraarkan ayaa ah sharci caalami ah oo ay tahay in si degdeg ah uu u dhaqangalo, waajibna ay tahay in Israel ay u hoggaansanto, balse jebinta Tel Aviv ayaan la ogeyn waxa ay dunida kaga falcelin doonto, haddii laga go’doominayo dunida inteeda kale iyo in kale.

“Israel uma hoggaansami doonto dalabaadka dhalanteedka ah ee loogu hiilinayo Xamaas, waxayna sii wadi doontaa dagaalka, illaa iyo inta aan hadafkeenna ka gaarayno dagaalka. Waa inaan dib guryahooda ugu soo celinaa dhammaan dadka la afduubay, burburinta awoodda Xamaas iyo in la hubiyo in Gaza aysan mar dambe halis ku ahayn Israel.” Ayuu yiri Raysal Wasaaruhu.

Inkastoo Xamaas ay soo dhaweysay qaraarka ka soo baxay Golaha Ammaanka, haddana Raysal Wasaaraha ayaa sheegay in Xamaas aysan dooneyn in la sii wado wada hadaladii labada dhinac ee uga socday dalka Qatar, waxayna taasi dhaawaceysaa buu yiri go’aankii Golaha Ammaanka.

Waxa uu sheegay in qaraarku uu khasaare weyn ku yahay Israel, isla-markaana uu u xaglinayo Ururka Xamaas, maadaama sida uu yiri aanu qaraarka Xamaas khasab kaga dhigeynin in la sii daayo la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu haysto Marinka Gaza.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa weerar afka ah ku qaaday Mareykanka, ka dib markii Mareykanka uu Isniintii ka aamusay qaraarkii uu meelmariyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ee lagu dalbanayay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Gaza iyo in gargaar mug leh la gaarsiiyo dadka rayidka ah.