Puntland oo soo bandhigtay xubno ka tirsan Daacish (SAWIRRO)

Muhanad Cabdullaahi Cabdiraxiin oo Suudaani ah ayaa sheegay in muddo kooban uu ka tirsanaa Daacish, haatana uu codsanayo in cafis loo fidiyo.

Maxamuud Macalin Maxamed ayaa isna sheegay in muddo lix bilood ah uu ka tirsanaa maleeshiyadaasi, isagoona yiri “Waxaan isu soo dhiiby inaysan meesha oolin caqiiddo sax ah oo dadka ayaa la iska dilayaa, sababta aan ugu biiray waxay tahay in ayaga la jooga ayaa i khalday oo igu yiri meeshaas baan ka shaqeeyaa, shaqo fiicanaa ku jiraa anigoo Muqdisho iska joogo, sababtaas baan u imid meesha.”

Cali Yuusuf Cali ayaa Warbaahinta u sheegay in lagu khalday ka mid noqoshada maleeshiyada Daacish, isagoo shaqo-doon ah, dibse uu ka ogaaday in waddo halis ah uu ku sugan yahay, in muddo ahna uu qorsheynayay sidii uu uga soo bixi lahaa.

Saraakiisha ayaa raggan ku soo bandhigay Xarunta Taliska Qaybta Booliska Gobolka Bari ee Magaalada Boosaaso, waxayna sheegeen in ay is iskood ah isugu soo dhiibeen laamaha amniga.