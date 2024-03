Ramadanka oo u soo galay dadka Gaza, iyadoo ay xabadda ku socoto

Mareykanka ayaa ka shaqeynaya in Xamaas iyo Israel ay gaaraan heshiis horseedi kara in muddo lix isbuuc ah la joojiyo colaadda Gaza, oo ay ku jiraan sii deynta daraasiin la haysteyaasha Israel ah & qaar badan oo ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada Israel iyo in xaddi badan oo gargaar ah uu galo Gaza.

You may also like