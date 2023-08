Raysal Wasaare Barre oo booqday Degmada Heliwaa (SAWIRRO)

Raysal Wasaaraha oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in Xukuumadda DanQaran ay ahmiyad gaar ah siisay ammaanka Magaalada Muqdisho, taasina ay tusaale u tahay in maanta Degmada Heliwaa lagu qabto kulan lagu wacyigelinayo bulshada iyo wada shaqeyntooda hay’adaha ammaanka, oo muddo ka hor aanay suurtagal ahayn, sida uu yiri.

You may also like