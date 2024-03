Raysal Wasaare Netanyahu “Waan dili doonnaa Yahya Sinwar”

Raysal Wasaaraha ayaa ku celiyay in Israel aanay ka laaban doonin in hawlgal dhinaca dhulka ah ay ciidamadeeda ka bilaabaan deegaanka Rafah ee koonfurta Gaza, halkaas oo ay gabaadsanayaan qiyaastii 1.4 milyan oo qof oo laga soo barakaciyay guryahooda.

You may also like