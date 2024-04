SAWIRRO: Dagaal qaraar oo ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Shabaabku ay saacad ka dib u suurtagashay inay si buuxdo ula wareegaan gacan ku haynta xeradaasi, balse gurmad xoog leh oo ciidamadu ka heleen dhinaca Magaalada Kismaayo ay sahashay in dib looga saaro Shabaabkii qabsaday.

