Shariif Sheekh Axmed oo waan-waan ka dhex bilaabay beelaha ku dagaalamaya Gobolka Sh/dhexe

Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Cumar iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka mid ah Duubabka Dhaqanka ee gobolka ayaa sheegay in loo baahan yahay in si dhab ah loo wada eego halka ay dhibaatadu ka jirto, si looga hortaggo dagaal dambe oo beelaha dhex mara.

Waxa uu sheegay in xabad joojinta ka dib ay kala qaadi doonaan labada ciidan ee is horfadhiya, ka dibna ay guda geli doonaan gogol dib-u-heshiisiineed.

Shariif Sheekh Axmed oo kulanka ka hadlayay ayaa bogaadiyay in dhinacyada ay ka aqbalaan dadaaladii lagu doonayay in mar hore la isla qaato heshiis xabad joojin ah, si loo joojiyo dhiigga halkaasi ku daadanaya.