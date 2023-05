Shirka Dhaqaalaha Somaliya oo ka furmay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)

Raysal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka, Xamse Cabdi Barre oo shirkaasi furay ayaa sheegay in ganacsiyada gaarka loo leeyahay ay muhiim u yihiin kobaca dhaqaalaha dalka, isaga oo si gaar ah u tilmaamay baahida loo qabo in la soo saaro, lana suuqgeeyo khayraadka dihan ee Somaliya.

