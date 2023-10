Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay Gobolka Hiiraan

Dowladda Federaalka ayaa sidoo kale ciidan isugu jira boolis iyo militari gaysay Degmada Far Libaax, si Shabaabka looga ilaaliyo in ay la wareegaan.

Ciidan kaloo gurmad ah oo ka ambabaxay Magaalada Beledweyne ayaa la soo sheegaya in ay hadda kulaalayaan Ceelcadde. Ciidankan ayaa la sheegay in ay dhexda iska sii raaceen Xoogagii Macawiisleyda ee soo banneeyay deegaankaasi.

Weerarkan jidgalka ayaa la sheegay in uu hakiyay gurmadkii ka baxay Far Libaax ee ku sii jeeday Ceelcadde, oo weli ay Shabaabku ku sugan yihiin.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaal la isku soo noqnoqday uu ka dhacay Caagsibiri, oo ku dhow Wadiga Lahelow, iyadoona ciidamada ay markii dambe u suurtagashay in ay halkaasi ka saaraan maleeshiyadii Shabaabka. Dagaalka ayaana gaystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo labada dhinac ah.

Mintidiinta ayaa la sheegay in ciidan ku sii diyaariyeen deegaanka Caagsibiri, oo 15km dhanka galbeed kaga beegan Far Libaax, si ay dhabar-jebin uga ilaaliyaan maleeshiyadii weerartay Ceelcadde.