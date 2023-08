Wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka socda Gobolka Hiiraan

Cali Jeyte ayaa la fahamsan yahay in uu muhiim u yahay dagaalkan dalka looga saarayo kooxaha argagixisada, isagoona wejigii hore muujiyay in muddo kooban lagaga adkaan karo kooxahaasi.

Wararka ayaa sheegaya in Taliska Ciidanka Xoogga Dalka uu Saraakiisha Qaybta 27aad faray in ay ciidamada ka tallaabiyaan jiinka webiga, isla-markaana ay qaadaan gulufka lagu qabanayo deegaanada ay Shabaabku ka haystaan galbeedka gobolkaasi.