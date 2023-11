Wararkii ugu dambeeyay ganacsatada lagu dilay Magaalada Dhuusamareeb

Duqa Dhuusamareeb ayaa sheegay in Galmudug ay diyaar u tahay in gacanta lagu soo dhigo dhagarqabeyaasha, caddaaladdana la marsiiyo.

Taliyaha ayaa sheegaya in uu jiro tuhun ku aaddan kuwa ka masuulka ah dilkaasi, balse aanu doonayn in war aan sugnayn uu hadda ku hadlo.

Waxa uu sheegay in la xiray dhammaanba waddooyinka ka baxa magaalada, ciidamaduna ay baarayaan dadka doonaya in ay ka baxaan magaalada, haddii ay jiraan baabuur ka baxday magaalada oo aan laga warqabina ay ciidamadu keeni doonaan xogta baabuurtaasi.

Taliyaha ayaa tilmaamay in ay ku daba joogaan dembiileyaasha, isagoona rajo ka muujiyay in ay gacanta ku soo dhigi doonaan, si sharciga loo horkeeno.