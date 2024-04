Wararkii ugu dambeeyay Shabaab oo weerar ku galay Degmada Balcad (SAWIRRO)

Wararka laga helayo Degmada Balcad ayaa sheegaya in Xoogaga Difaaca Shacabka ay yihiin cududda ugu weyn ee Shabaabka ka hor istaagtay in ay isku wada fidiyaan degmadaasi.

Goobjoogeyaal ayaa sheegay in Shabaabka qaarkood ay u suurtagashay in ay gudaha u soo galaan degmada, muddo koobana ay ka dagaalamayeen.

Wararka ayaa sheegaya in intaasi ka dib ay xabadda is qabsatay gudaha iyo dibadda ee Degmada Balcad, iyadoona uu weerarka baqdin xoog leh ku abuuray dadka deegaanka.