Wasiir Kayd “Turkiga waanu u sheegnay inaanay xeebaha Somaliland soo geli karin”

Itoobiya ayaa dunida kala kulantay cadaadis diblomaasiyadeed, oo looga dalbanayo in ay dib uga istaagto heshiiska is afgaradka ah ee ay la gaartay Somaliland, si looga gudbo xiisadda culus ee siyaasadeed ee ku soo korortay gobolka.

Wasiirka ayaa hadalkiisa ku xoojiyay “Waxaa ugu wanaagsanaan lahayd in Madaxweyne Xasan Sheekh, Dowladda Somaliya iyo ummadda reer Somaliya ay markaba noqdaan iyagu kuwa u dhega nugul, mar haddaan dalkii iska bedeleyn oo la isku soo noqon karin weligeed inay iyagu aqoonsadaan Somaliland ayay runtii ahaan lahayd tan ugu wanaagsan, oo laba dal oo walaalo ah oo beecmushtar wadaaga, wada shaqeysta oo is barbar taagan, sida dalka Jabuuti oo kale.”

“Haddii qaddiyadda Somaliland aan waxba laga bedeli karin in arrintan lagu dhameeyo si Soomaalinimo ah.” Ayuu yiri Wasiirku oo intaasi ku daray “Waad ogtihiin laba dal oo isu tagey inaan nahay soo maaha? Labadii dal ee isu tagey waxaanu goosanay markaa in dalkayagii aanu u soo noqono, oo dhiig iyo dhaqaalaba aan ku bixinay.”

Wasiirka ayaa tilmaamay in Somaliya ay u bannaan tahay in arrimaheeda gudaha ay ka fekerto, isla-markaana aanu heshiiskan wax dagaal ahi ka abuuri doonin gobolka.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland, Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa sheegay in Somaliland iyo Itoobiya ay hadda isku raaceen in la dhameystiro heshiiskaas, si loo gaaro danta labada dhinac.

Heshiiskan oo socon doono toban ayaa ah mid Somaliya looga caawinayo ilaalinta xeebaheeda iyo dib-u-dhiska Ciidanka Badda. Heshiiskan ayaa yimid, ka dib markii Dowladda Federaalka ay si weyn uga carootay heshiiskii is afgaradka ahaa ee ay 1-dii bishii January Magaalada Addis Ababa ku gaareen Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed, kaas oo Itoobiya u ogolanayo in laga kireeyo marin badeed, isla-markaana ay hesho daaqad ay ka soo gasho Badda Cas. Somaliland ayaana sheegtay in heshiiskaasi ay ku bedelaneyso aqoonsi.