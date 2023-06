Xaaladda Degmada Ceelbarde oo maalintii 2aad kacsan

Maxamed Cabdiwahaab ayaa sheegaya in xiisaddani ay wiiqeyso dadaaladii socday, ee loogu diyaargaroobayay hawlgalka la doonayo in lagu xoreeyo Degmooyinka Rabdhuure iyo Tiyeeglow ee gobolkaasi.

Maxamed Cabdiwahaab Raabi oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa Dhacdo.com u sheegay in goobaha ganacsiga ay maanta xiran yihiin, dadkuna ay ka baqdin qabaan in mar kale lagu dul dagaalamo.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay weli is horfadhiyaan goobtii uu xalay gabalka ugu dhacay, isla-markaana aanay jirin cid kala dhex gashay.