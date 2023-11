Xamaas oo soo bandhigtay 3 ka mid ah la haysteyaasha Israel oo cambaareeyay weerarada Gaza

Madaxweynaha Israel, Isaac Herzog ayaa Isniintii xaqiijiyay in ay heleen meydka Shani Nicole Louk, oo ka mid ahayd la haysteyaasha, ka dib markii uu sheegay in la dilay, balse ma sheegin waxa ay u dhimatay.

Haweenkan ayaa Raysal Wasaaraha Israel ugu baaqay in uu Xamaas la galo heshiis maxaabiis is weydaarsi ah, si iyagoo badqaba ay guryahooda dib ugu soo laabtaan.