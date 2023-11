Xamaas oo soo jeedisay in la kordhiyo heshiiska xabad joojinta ee Marinka Gaza

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qatar, Majed Al Ansari ayaa sheegay in heshiiska xabad joojinta uu muhiim u yahay in la soo afjaro colaadda Gaza.

Waxaa jirta rajo muujineysa in xabad joojinta la kordhin karo, haddii Xoogaga Xamaas ay weli gacanta ku hayaan in ka badan 175 qof oo Israeliyiin ah.

Dhinacyada ayaa lagu wadaa in caawa ay sameeyaan wejigii ugu dambeeyay ee heshiiska maxaabiis is dhaafsiga.

Xamaas ayaa ku baaqday in la dheereeyo waqtiga xabad joojinta, bacdamaa ay dhinacyadu u furan tahay fursad ay ku kordhin karaan muddada xabad joojinta, si loo sii wado heshiiska maxaabiis is weydaarsiga.

Xamaas iyo Israel ayaa Arbacadii ku heshiiyay in afar maalmood la hakiyo duulaanka Israel ee Gaza, iyadoo looga faa’iideysanayo qorshaha maxaabiis is weydaarsiga ee labada dhinac iyo in si nabdoon gargaarka bani’aadantinimo lagu gaarsiiyo magaalada.