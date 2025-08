Ciidamo iska soo horjeeda oo isku haya Suuqa Siinaay ee Muqdisho

Dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqan ayaa la sheegaya in uu istaagay, marka aad eegto in inta badan goobaha ganacsiga ee ku yaala ay xiran yihiin. Arrintan ayaana ka dambeysay dhaqdhaqaaqyada ciidamada ee ka soo kordhay suuqaasi.

Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in xaalad aad u adag ay haatan ka jirto Suuqa Siinaay, isla-markaana ay ka baqdin qabaan in lagu dul dagaalamo.

Suuqan ayaa dhinac kaga yaala xaafadda Siinaay oo magaceeda uu wato, waxaadna arkaysaa in suuqa uu fiday xilligii burburka, marka aad eegto in ganacsatadu ay xarumo ganacsi ka sameysteen dhismayaasha ka baxsan.

Mudaneyaasha Baarlamaanka ayaan diidaneyn in dhulkaasi loo adeegsado dan guud, waxayse ka soo horjeedaan in lagu wareejiyo ganacsato kale, iyadoo welibana laga rarayo canshuur bixiyeyaasha hadda ku ganacsada suuqan.

Xilildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey) oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa in muddo ahba ka digayay kicin bulsho iyo in la beegsiga dad gaar ah.

Warbaahinta ayaa fahamsan in ciidamada diidan in la burburiyo suuqaasi ay ka amar qaataan Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka.

Wararka ayaa sheegaya in xaafadda uu suuqan ku yaalo ay ku sugan yihiin laba ciidan oo ka wada tirsan Dowladda Federaalka, balse ay isugu jiraan kuwo doonaya in la burburiyo Suuqii Siinaay iyo garab kale oo ka biyo diidan.

Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xaalad aad u kacsan ay maanta ka jirto Suuqa Siinaay ee Degmada Warta Nabadda (Ex Wardhiigley) ee Gobolka Banaadir.