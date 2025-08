Qaramada Midoobey oo ka digtay in Israel ay halis geliso dadka looga haysto Gaza

Sidoo kale inta badan 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa Israel ku eedeeyay in ay iyadu ka masuul tahay dhibaatooyinka bani’aadantinimo ee ka taagan Gaza, ka dib dhowr bilood oo ay diidaneyd in hay’adaha bani’aadantinimada ay raashiinka, sahayda dawada iyo shidaalka geeyaan Marinka Gaza.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel ayaa si adag u beeniyay in gaajo ka jirto Gaza iyo in Israel ay gaajeysiineyso bulshada ku nool Marinka Gaza.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Israel, Gideon Sa’ar oo u safray Magaalada New York, si uu uga qaybgalo kulankaasi ayaa soo bandhigay sawirrada maxbuuska lagu magacaabo Evyatar David, kaas oo muuqaal labaad ay Sabtidii baahisay Xamaas ka soo muuqday, isagoo god dhulka hoostiisa ku yaala oo lagu hayo ka dhex qodanaya qabrigii lagu aasi lahaa, isagoona Netanyahu ku eedeeyay in dowladdiisu ay dayacday isaga iyo maxaabiista kale.

Miroslav Jenča ayaa xusay in uu aad u xadidan yahay gargaarka bani’aadantinimo ee ay Israel toddobaadkii hore ogolaatay in la geeyo Gaza.