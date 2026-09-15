Taliyaha Ilaalada Madaxtooyada Qaranka oo gaaray deegaanka Masagawaa (SAWIRRO)

Taliyaha Guutada 77 ee Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Qaranka, Korneyl Maslax Maxamuud Maxamed ayaa booqasho shaqo ku tegay deegaanka Masagawaa ee Gobolka Galgaduud.
Deegaankan ayaa waxaa degan cutub ka tirsan Guutada 77, gaar ahaan Ururka 86aad ee Aar, iyadoo sidoo kalena ay halkaasi fariisimo ku leeyihiin Ciidanka Difaaca Shacabka ee Macawiisley.
War Talaadadan ka soo baxay Taliska Guutada 77 ayaa lagu sheegay in Taliyuhu uu Masagawaa u tegay kormeer uu ugu kuurgelayo xaaladda ciidanka iyo howlaha ay ka hayaan deegaanka.
“Taliyaha ayaa mid mid u booqday fariisimaha iyo goobaha ay Guutada 77aad kaga sugan yihiin magaalada Masagawaa iyo deegaanada ku xeeran, isagoo indha-indheeyay xaaladda ciidanka iyo habsami-u-socodka howlaha shaqo.” Ayaa lagu yiri warka.
Warka ayaa lagu xusay “Korneyl Maslax Maxamuud Maxamed ayaa sidoo kale warbixinno ka dhageystay Saraakiisha iyo Taliyeyaasha Ururada Guutada 77aad ee ka hawlgala deegaanka, kuwaas oo ka warbixiyay xaaladda amni, howlaha ciidanka iyo adeegyada ay u hayaan bulshada ku nool deegaanada bariga Gobolka Galgaduud.”
Masagawaa ayaa looga diyaargaroobayaa doorashada isku sidkan ee 30-ka bishan laga qabanayo Dowlad Goboleedka Galmudug.
Doorashada ku celiska ah ee Galmudug ayay shacabku ku soo dooranayaan Xildhibaanada Baarlamaanka iyo Xubnaha Golaha Deegaanka ee Degmooyinka Galmudug.