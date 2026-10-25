Sunday, October 25, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Gudoomiyaha Aqalka Sare oo qaabilay Gudoomiyaha Golaha Shacabka (SAWIRRO)
Wararka Maanta

Gudoomiyaha Aqalka Sare oo qaabilay Gudoomiyaha Golaha Shacabka (SAWIRRO)

by Laacib
by Laacib

Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta Xarunta Golaha Aqalka Sare ee Magaalada Muqdisho ku qaabilay Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Cabdiqaadir Maxamed Nuur (Jaamac).

Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo ka duulaya xoojinta wada-shaqaynta Labada Aqal ee Baarlamaanka ayaa Xarunta Golaha Aqalka Sare kulan kula qaatay Gudoomiye Cabdi Xaashi, sida lagu sheegay war qoraal ah ka soo baxay xafiiskiisa.

“Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wada-shaqaynta Labada Aqal, dardargelinta hindise sharciyeedyada muhiimka u ah danaha qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo u diyaargarowga ka doodista xisaab-xirka sanad miisaaniyadeedka 2025, si waafaqsan dastuurka dalka.” Ayaa lagu yiri warka.

Kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay xubno uu ka mid yahay Gudoomiye Kuxigeenka 2aad ee Golaha Aqalka Sare, Cabdullaahi Cali Xirsi (Timacadde).

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Madaxweynaha Puntland oo sheegay inay qabanayaan shir lagu badbaadinayo dowladnimada dalka

Dhisme dhowr iyo toban dabaq oo ku dumay xaafadda Soomaalida Nairobi ee...

Boqolaal askari oo lagu soo bandhigay Magaalada Xudur (SAWIRRO)

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc