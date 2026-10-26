Monday, October 26, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Ciidanka Xoogga Dalka oo qaraxyo lagu la beegsaday waddada Baydhabo iyo Deynuunaay
Wararka Maanta

Ciidanka Xoogga Dalka oo qaraxyo lagu la beegsaday waddada Baydhabo iyo Deynuunaay

by Laacib
by Laacib

Ugu yaraan, inta la xaqiijiyay lix askari ayaa ku dhimatay, saddex kalena way ku dhaawacantay, ka dib markii siyaabooyin kala duwan Ciidanka Xoogga Dalka laba qarax loogu la eegtay duleedka Magaalada Baydhabo.

Wararka ayaa sheegaya in qaraxa hore gelinkii dambe ee Axaddii lala beegsaday ciidamo lugeynayay, isla-markaana ka ambabaxay Baydhabo, kuna sii jeeday deegaanka Deynuunaay oo 26km dhanka bari uga beegan magaaladaasi.

Qaraxan ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo midkood uu ahaa sarkaalkii watay ciidamadaasi, oo lagu magacaabayay Dhamme Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed (Saylici).

Wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxa labaad uu xalay fiidkii ka dhacay, inta u dhexeyso Baydhabo iyo deegaanka Burjeed oo 11km jihada bari uga toosan magaaladaaasi, isla-markaana saaran jidka laamiga ee isku xira Baydhabo iyo Deynuunaay.

Ciidamadan oo la socday gaari uu noociisu Cabdi Bile ahaa ayaa la sheegay in uu haleelay qarax lagu aasay waddada dhinaceeda, isla-markaana ay ku dhinteen saddex askari, saddex kalena ay ku dhaawacmeen.

Sarkaal ka tirsan Saraakiisha Qaybta 60aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ee ku sugan Baydhabo ayaa inoo sheegay in labada qarax ay wadar ahaan ku dhinteen lix askari, saddex kalena ay ku dhaawacantay.

Ma jirto cid sheegatay masuuliyadda qaraxyadan, marka laga soo tago in si dhow loola xiriirinayo maleeshiyada Al Shabaab.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Ciidamada Laftagareen oo weerar ku ekeeyay kontoroolka bari ee Baydhabo

Hoggaamiyaha Galmudug oo dadka deegaanka siiiyay laba ikhtiyaar oo keliya

Taliyeyaasha Ciidamada Dhulka ee Somaliya iyo Turkiga oo ku kulmay Ankara

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc