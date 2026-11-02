Tuesday, November 3, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)
Wararka Maanta

Madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)

by Laacib
by Laacib

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa maanta dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo, ka dib muddo uu safar ugu maqnaa dalka dibaddiisa.

Gudoomiyaha Baarlamaanka, Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, xubno ka tirsan Labada Gole ee Jubbaland iyo dadka deegaanka ayaa Madaxweynaha ku soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle Xasan.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa muddo laba bilood ka maqnaa Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG Dowlad Goboleedka Jubbaland.

Axmed Madoobe ayaa muddadaasi safar shaqo iyo shirar siyaasadeed ugu maqnaa dalalkaasi Kenya iyo Emirate-ka Carabta.

Dib ugu soo laabashadiisa Kismaayo ayaa ku soo aadeysa, ka hor shirka wadatashiga ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isugu yeeray mucaaradka iyo bulshada rayidka, oo 14-ka illaa 18-ka bishan ka qabsoomi doona Caasimadda Muqdisho.

“Gogoshan ayaa ujeedkeedu yahay in si wadajir ah looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka federaalka, si ku dhisan is afgarad iyo isu tanaasul.” Ayaa lagu yiri warsaxaafadeed uu Madaxweyne Xasan Sheekh uu 26-kii October ku shaaciyay shirkan.

Ma cadda in Axmed Madoobe uu ka qaybgeli doono shirka Muqdisho iyo in kale, waxaase uu xubin firfircoon ka yahay Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed, oo la isku yiraahdo Siyaasiyiinta Mucaaradka ee Madasha Samatabixinta, Puntland iyo Jubbaland.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Qoorqoor oo si diiran loogu soo dhaweeyay Dhuusamareeb (SAWIRRO)

Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo gaaray Degmada Baraawe (SAWIRRO)

Macawiisleyda Gobolka Hiiraan oo la siinayo dareys isku nooc ah

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc