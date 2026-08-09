Monday, August 10, 2026
Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved. | Designed & Developed by KaDiiL Technology Inc
Home Wararka Caalamka Xuutiyiinta oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan dabka ka kacay warshadda shidaalka ee Jizan
Wararka CaalamkaWararka Maanta

Xuutiyiinta oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyaan dabka ka kacay warshadda shidaalka ee Jizan

by Laacib
by Laacib

Dab ayaa waaberigii hore ee saaka ka kacay warshadda shidaalka sifeysa ee Boqortooyada Sacuudiga ee ku taala Magaalada Jizan ee saaran xeebaha Badda Cas.

Wasaaradda Tamarta Sacuudiga ayaa sheegtay in la demiyay dab ka kacay mid ka mid ah xarumaha shidaalka lagu sifeeyo ee Shirkadda Aramco ay ku leedahay magaalada dekedda leh ee Jizan (Jazan) ee Koonfur Galbeed Sacuudiga.

Wasaaradda ayaa war qoraal ah ku sheegtay in dabku uu ka kacay xarun ka tirsan warshadda sifaynta shidaalka ee Aramco ee magaaladaasi, isla-markaana lagu guuleystay in la xakameeyo.

Wasaaradda ayaa sheegtay inaysan jirin cid wax ku noqotay dhacdada, wax sharaxaad ahna kama bixin, haddii uu weerar dhacay, balse waxay sheegtay in la baarayo sababta keentay dabka.

Waxaa jira shaki ku aaddan in Xuutiyiinta Yemen ay garaaceen xaruntaasi, lana sugaayo inay ka hadlaan.

Xuutiyiinta Yemen ayaa 25-kii bishii July gubay warshadda saliidda Jizan, wuxuuna Afhayeenka Xuutiyiinta, General Yahya Saree uu xilligaasi sheegay in weerarka loo adeegsado gantaalada ballaastikada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.

General Saree ayaa sheegay in weerarkaasi lagaga jawaabayay duqaymo uu isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaamiyo ay 24-kii bishaasi ka gaysteen Dekedda Hodeidah iyo Jasiiradda Kamaran ee Galbeedka Yemen.

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

You may also like

Cali Jeyte oo mar kale hoggaamin kara Macawiisleyda Gobolka Hiiraan

Xildhibaanada oo Xarunta Villa Hargeisa ku dooranaya Gudoomiyaha Golaha Shacabka

Goobta lagu dooranayo Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo la soo bandhigay (SAWIRRO)

Nagala soo xiriir: dhacdo@gmail.com

Copyright © 2023 Dhacdo.com All Rights Reserved.

Designed & Developed by  KaDiiL Technology Inc